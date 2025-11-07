دبي المدينة الأولى عالمياً للأثرياء.. مزايا ضريبية وأمان

تصدرت دبي قائمة المدن الأكثر ملاءمة للأثرياء عالمياً، وفق تقرير صادر عن شركة الوساطة العقارية العالمية Savills Plc، الذي صنّف 30 مدينة حول العالم بناءً على جاذبيتها للأفراد من أصحاب الثروات العالية.

وأشار التقرير إلى أن الإمارة تستقطب موجة متزايدة من الأثرياء الباحثين عن مزايا ضريبية جذابة تشمل الإعفاء من ضرائب الميراث والأرباح الرأسمالية والثروة، إضافة إلى بنية تحتية قوية للعائلات ومستويات عالية من الأمان.

ولفت التقرير إلى أن العديد من المدارس الدولية في دبي تسجل قوائم انتظار أطول مع انتقال عائلات جديدة إلى المدينة، حيث تضم الإمارة أكبر عدد من المدارس الدولية مقارنة بأي مدينة أخرى في المؤشر بفارق واضح عن المنافسين.

ووفق تقرير Savills، تعافت الثروات العالمية من التراجع الذي شهدته في 2022، مع تسجيل منطقة آسيا والمحيط الهادئ أسرع وتيرة نمو بين جميع المناطق. وارتفع عدد الأفراد الذين تتجاوز ثروتهم مليون دولار أميركي بأكثر من 680 ألف شخص خلال 2024، بنسبة 1.2% على أساس سنوي، مع توقع انضمام أكثر من 5 ملايين مليونير جديد بحلول 2029.

وأوضح التقرير أن عامل بيئة الأعمال المواتية أصبح معياراً حاسماً للأثرياء عند اختيار وجهاتهم للاستثمار والعيش، مشيراً إلى أن مدينتي دبي ونيويورك تصدرتا المؤشر بفضل بيئات أعمال داعمة، مزايا ضريبية جذابة، استقرار جيوسياسي، إضافة إلى برنامج “الإقامة الذهبية” الإماراتية الذي يوفر إقامة لمدة 10 سنوات بمزايا ضريبية منخفضة مقابل استثمار يبدأ من 2 مليون درهم (نحو 544 ألف دولار).

وأشار التقرير إلى أن تغييرات الضريبة الأخيرة أدت إلى “تأثير مُثبط” على جاذبية لندن، حيث أثرت ضريبة الميراث سلباً على الطلب على العقارات الفاخرة، بينما استقطبت الإمارات والولايات المتحدة الفئة السكانية الأكبر سناً الباحثة عن مزايا ضريبية واستقراراً اقتصادياً.

وجاء ترتيب المدن الأكثر جذباً للأثرياء وفق مؤشر Savills كالتالي:

دبي: تصدرت القائمة بفضل بيئة أعمال قوية، بنية تحتية عائلية متكاملة، وأعلى مستويات الأمان.

نيويورك: المركز الثاني، محافظة على مكانتها كأحد أبرز مراكز المال العالمية.

سنغافورة: المركز الثالث، بفضل بيئة أعمال متطورة وأمان مرتفع.

هونغ كونغ: المركز الرابع رغم التحديات الاقتصادية الأخيرة.

أبوظبي: ضمن الخمسة الأوائل بفضل مزيج من الأمان والاستقرار ونمط الحياة الفاخر.

وضمت القائمة أيضاً مدناً مثل موناكو، لوس أنجلوس، ميامي، لندن، وجنيف، فيما جاءت وجهات سياحية مثل أسبن، سان فرانسيسكو، وزيرمات في المراتب التالية، ما يعكس تحولاً واضحاً نحو المدن التي تعتمد على التكنولوجيا والبيئة المواتية للأعمال كوجهات مفضلة للأثرياء عالمياً.