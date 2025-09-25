دبي للطيران تسعى لتسيير رحلات مباشرة إلى ليبيا

على هامش فعاليات الدورة الثانية والأربعين للجمعية العمومية للمنظمة الدولية للطيران المدني، اجتمع وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس 25 سبتمبر 2025، بالمدير التنفيذي لقطاع النقل الجوي والشؤون الدولية بهيئة دبي للطيران المدني.

وأعرب المسؤول الإماراتي عن رغبة الإمارة في تسيير رحلات جوية مباشرة إلى المطارات الليبية، مشيراً إلى أهمية تعزيز الروابط الجوية بين البلدين.

وتم تقديم طلب رسمي إلى سلطة الطيران المدني الليبية لتحديد موعد لإجراء التقييم اللازم من قبل الجهة المختصة، تمهيداً لبدء تشغيل هذه الرحلات المباشرة في المستقبل القريب.