دبي تصنع التاريخ.. إطلاق «قمر صناعي» على متن صاروخ أمريكي

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء في الإمارات، جاهزية القمر الاصطناعي “فاي-1” للإطلاق، وهو أول منصة معيارية تُطوّر ضمن مبادرة استضافة حمولة الأقمار الاصطناعية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، في إطار مبادرة الوصول إلى الفضاء للجميع.

ومن المقرر إطلاق القمر اليوم الأربعاء، 19 نوفمبر، على متن صاروخ “فالكون 9” التابع لشركة “سبيس إكس” من قاعدة فاندنبرغ في كاليفورنيا.

ويأتي هذا الإطلاق ليشكل خطوة مهمة في مسار الإمارات نحو تعزيز التعاون الدولي في مجالات العلوم والتكنولوجيا وتمكين الدول والمؤسسات من المشاركة الفاعلة في البحث العلمي والابتكار الفضائي.

وتم تطوير القمر وتجميعه بالكامل في دبي، ويأتي ضمن فئة “كيوبسات” 12U بوزن يبلغ 20 كيلوغراماً وعمر تشغيلي متوقع يقارب سنة واحدة. ويعكس المشروع التزام الإمارات بدعم الابتكار وإتاحة منصات فضائية لاختبار تقنيات جديدة في المدار الأرضي المنخفض.

وقال مساعد المدير العام للهندسة الفضائية في مركز محمد بن راشد للفضاء، عامر الصايغ الغافري، إن مهمة “فاي-1” تجسد رؤية الإمارات في خلق فرص متكافئة للجميع والمساهمة في بناء مستقبل مستدام قائم على المعرفة في مجال استكشاف الفضاء، موضحًا أن هذه المبادرة تتيح للشركاء الدوليين اختبار وتقييم تقنيات مبتكرة، كما تعزز التعاون الدولي وتمكن الجيل القادم من المهندسين والباحثين الذين سيقودون مسيرة الاستكشاف العلمي عالميًا.

ويُعد “فاي-1” منصة معيارية مصممة لتمكين الشركاء الدوليين من اختبار تقنيات جديدة في المدار، بما يسهم في توسيع نطاق البحث العلمي والتطوير التكنولوجي على مستوى العالم، ويؤكد التزام الإمارات بالمضي قدمًا في تعزيز الابتكار الفضائي وتوفير فرص متكافئة للدول والمؤسسات الراغبة في المشاركة في مشاريع الفضاء.