دبي تعلن اسم الفائز بجائزة «نوابغ العرب» عن فئة «الطب»

أعلن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي فوز البروفيسورة الجزائرية ياسمين بلقايد، بجائزة “نوابغ العرب” لعام 2024 عن فئة الطب.

وكتب الشيخ محمد بن راشد في حسابه على منصة “إكس”: “نبارك اليوم للفائزة بجائزة نوابغ العرب عن فئة الطب لعام 2024، البروفيسورة ياسمين بلقايد من الجزائر، رئيسة معهد باستور في فرنسا، قدمت إسهامات استثنائية في علم المناعة، ودراسات مرتبطة بدور الميكروبات في تعزيز المناعة والوقاية من الأمراض، نشرت البروفيسورة ياسمين بلقايد أكثر من 220 بحثاً علمياً في مجالات العدوى والمناعة”.

وأكد أن “الحضارة التي أنجبت أعلاما في الطب والجراحة والرعاية الصحية والوقائية كابن النفيس والزهراوي وابن سينا قادرة على أن تجدد مساهمتها الفاعلة في مسيرة الإنسانية”.

ولفت إلى أن “روّاد العلوم والبحوث الطبية يطورون مخزون المعرفة البشرية وأن المنطقة العربية تصدّر الأطباء والجرّاحين إلى العالم”، مؤكدا أن “تقدير إنجازاتهم عربيا أولوية”.

ودعا محمد بن راشد الشباب العربي إلى “الاستفادة من تجارب نوابغ العرب واستلهام مساراتهم في العمل الدؤوب لتحقيق الإنجازات”.

يذكر أن “البروفيسورة الجزائرية ياسمين بلقايد، من الروّاد في الأبحاث المتعلقة بمناعة جسم الإنسان، وقد ركّزت على موضوعات تخصصية منها دور ميكروبات الجسم في المناعة والالتهابات، وتحليل الخلايا التائية التنظيمية الطبيعية في الأمراض المعدية، ودور الخلايا الشجرية، وتحكّم البكتيريا المتعايشة في استجابة السرطان للعلاج من خلال تعديل بيئة الورم السرطاني”، بحسب وكالة وام.

ووفق الوكالة، “اكتشفت في أبحاثها سلاسل ميكروبية، خاصة في جلد الإنسان، تلعب دورا مهما في الدفاع المناعي، وعملت لسنوات على دراسة تفاعلات الجسم المضيف مع الميكروب في الأنسجة البشرية، كما حللت آليات التنظيم المناعي للميكروبات، وتترأس بلقايد معهد باستور المختص بدراسة علوم الأحياء والميكروبات والأمراض واللقاحات، كما تحاضر في جامعة بنسلفانيا، وهي عالمة مناعة وباحثة أولى في المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية”.

نبارك اليوم للفائزة بجائزة نوابغ العرب عن فئة الطب لعام 2024، البروفيسورة ياسمين بلقايد من الجزائر ، رئيسة معهد باستور في فرنسا… قدمت إسهامات استثنائية في علم المناعة، ودراسات مرتبطة بدور الميكروبات في تعزيز المناعة والوقاية من الأمراض… نشرت البروفيسورة ياسمين بلقايد أكثر من… pic.twitter.com/Q4lQeZ9d4x — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 25, 2024