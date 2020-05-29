دبي تعيد فتح 4 شواطئ ومنتزهات كبرى

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان إعادة فتح 4 شواطئ ومتنزهات رئيسية وبرواز دبي للجمهور اعتبارا من الجمعة، وذلك في إطار الاستئناف التدريجي للحياة الطبيعية في دبي، بعد أشهر من إغلاقها بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان له، الخميس، إنها ستعيد افتتاح شواطئ الممزر وجميرا وأم سقيم وجي بي آر، ابتداء من اليوم.

وكما أعلنت إعادة افتتاح الحدائق الكبرى وبرواز دبي ابتداء من الجمعة أمام الجمهور، ومشددا على وجوب اتباع الإجراءات والإرشادات الوقائية اللازمة، والالتزام بالتدابير التي توفرها البلدية في المواقع لحفظ سلامتكم.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي “دبي للثقافة” افتتاح المتاحف التابعة لها في إمارة دبي بشكل تدريجي، حيث ستبدأ في استقبال الزوار في متحف الاتحاد ومتحف الشندغة اعتبارا من 1 يونيو 2020، وذلك يومياً من الساعة العاشرة صباحاً حتى الخامسة مساءً، ومتحف المسكوكات من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية ظهراً يومياً من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع.

ويأتي ذلك في إطار الاستئناف التدريجي للحياة الطبيعية في دبي وتماشيا مع قرار المجلس التنفيذي باستئناف الحركة الاقتصادية من الساعة 6 صباحاً وحتى 11 مساءً اعتباراً من الأربعاء.