دبي تلغي قراراً يفرض على المطاعم وضع ستائر في نهار رمضان

دبي تغاضت عن قرار قديم يقضي بتغطية المطاعم بالستائر في النهار خلال شهر رمضان لمراعاة شعور الصائمين. وهذه الخطوة، التي أعلنتها دائرة التنمية الاقتصادية في دبي الأحد، أحدث تغيير يهدف إلى تعزيز السياحة في البلاد. وفقا لأسوشتيدبرس.

وصرحت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) إنه سيُسمح للمطاعم بخدمة العملاء دون وضع ستائر أو فواصل أو واجهات كما كان الأمر في السابق. وأضافت أن الوضع لن يكون كالسنوات السابقة، والتي تطلب من المطاعم حجب أماكن تناول الطعام عن مرأى الصائمين.

لا تتطلب القواعد الجديدة أيضاً من المطاعم الحصول على تصاريح خاصة لتقديم الطعام خلال ساعات النهار في رمضان. وتفرض معظم دول الخليج، والتي تقطنها أعداد كبيرة من المغتربين غير المسلمين، وضع ستائر لحجب رؤية الطعام عن الصائمين. وقد يؤدي تناول الطعام والشراب في الأماكن العامة أيضاً إلى فرض غرامات ومشاكل قانونية خلال رمضان.