دبي تواصل جذب المستثمرين العالميين.. مبيعات عقارية تاريخية وأرقام نمو قوية

حققت السوق العقارية في دبي أداءً تاريخيًا خلال النصف الأول من عام 2025، مسجلة أعلى قيمة مبيعات على الإطلاق، بلغت نحو 326.64 مليار درهم (ما يعادل 89 مليار دولار)، بحسب بيانات رسمية صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وأوضحت البيانات أن هذه القيمة جاءت نتيجة تنفيذ 98,462 صفقة عقارية، بنسبة نمو قدرها 40% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، والتي بلغت فيها قيمة المبيعات نحو 233 مليار درهم من خلال 80,231 صفقة.

وبحسب الدائرة، فقد تجاوز إجمالي التصرفات العقارية – التي تشمل المبيعات والرهون والهبات – حاجز 431.17 مليار درهم خلال النصف الأول من 2025، موزعة على 123,343 صفقة، وبنسبة نمو بلغت 25% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

وتوزعت التصرفات على النحو التالي: مبيعات عقارية: 326.6 مليار درهم، رهون عقارية: 83.1 مليار درهم عبر 20,276 صفقة، هبات عقارية: 21.3 مليار درهم عبر 4,605 صفقات.

وفي يونيو 2025، سجلت المبيعات العقارية في دبي نمواً بنسبة 20.7% على أساس سنوي، لتصل إلى 54.21 مليار درهم من خلال 16,303 صفقة، مقارنة بـ 44.9 مليار درهم تم تسجيلها في يونيو 2024 عبر 13,810 صفقة.

وحافظ شهر مايو 2025 على صدارته كأعلى شهر من حيث قيمة المبيعات العقارية في تاريخ الإمارة، حيث بلغت المبيعات خلاله 66.9 مليار درهم، يليه أبريل بـ 62.1 مليار درهم، في حين حل أكتوبر 2024 في المرتبة الثالثة بـ 61.4 مليار درهم.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري قائمة المناطق الأعلى من حيث قيمة المبيعات خلال النصف الأول من العام الجاري، بإجمالي بلغ 16.5 مليار درهم، تلتها معيصم الثانية بأكثر من 15 مليار درهم، ثم منطقة “اليلايس 1” التي سجلت مبيعات تجاوزت 14 مليار درهم.

ويعكس هذا النمو اللافت في السوق العقارية مدى جاذبية دبي للمستثمرين المحليين والدوليين، مدعومة ببنية تحتية متطورة وسياسات تشجيعية تعزز من استقرار السوق وتنوعها.