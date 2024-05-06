دبي تواصل ريادتها في «قطاع التكنولوجيا»

انطلقت، فعاليات النسخة الثانية من “قمة دبي للتكنولوجيا المالية”، في مدينة جميرا، لبحث آخر الابتكارات والتحديات التي يشهدها القطاع.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات “وام”، ينظم القمة، “مركز دبي المالي العالمي”، وتستمر يومين، كما تجمع أكثر من 8000 من صنّاع القرار و300 من قادة الفكر وأكثر من 200 جهة عارضة”.

ونقلت الوكالة، عن شركة “موردور انتلجنس” المتخصصة في أبحاث السوق والاستشارات، قولها: “تنعقد القمة في وقت يشهد فيه قطاع التكنولوجيا المالية العالمي نمواً متسارعاً، إذ يتوقع أن تبلغ قيمته 608 مليارات دولار عالمياً بحلول عام 2029”.

وبحسب الوكالة، “ستمنح “قمة دبي للتكنولوجيا المالية”، الشركات الناشئة والمستثمرين وقادة الصناعة، منصة للتواصل والاستفادة من سوق التكنولوجيا المالية النامي في المنطقة وخارجها، مع ازدهار الشركات الناشئة وازدياد رأس المال الاستثماري في قطاع التكنولوجيا المالية في المنطقة، إذ تشكل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا موطناً لأكثر من 800 شركة ناشئة في المجال بقيمة 15.5 مليار دولار”.

ووفق الوكالة، “تشمل قائمة المتحدثين في قمة هذا العام أكثر من عشرين حاكماً من حكام المؤسسات المالية، من بينهم عيسى كاظم حاكم مركز دبي المالي العالمي، وفيل منيسي حاكم المصرف المركزي الاسواتيني، وشيا سيري حاكم مصرف كمبوديا الوطني، ومارتن غالستيان حاكم مصرف أرمينيا المركزي، وجون روانجومبوا حاكم مصرف رواندا الوطني”.

هذا وكانت النسخة الأولى من قمة دبي للتكنولوجيا المالية استقطبت أكثر من 5000 من القادة التنفيذيين من أكثر من 90 دولة، من بينهم أكثر من 1000 مستثمر وأكثر من 150 متحدث، وشهدت القمة توقيع أكثر من 20 مذكرة تفاهم بين رواد القطاع المالي العالميين.