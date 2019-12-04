دخان الطبخ يلوث دماغ الأطفال

ووجد الباحثون أن مخاطر الإصابة ارتفعت أكثر في حال كانت التهوية ضعيفة أثناء الطهو في المنزل.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يتعرض أكثر من 40 بالمئة من سكان العالم، بما في ذلك مليار طفل دون سن 15 سنة، لمستويات عالية من الهواء الملوّث داخل المنزل، والناجم عن الطبخ باستخدام الفحم والخشب والتكنولوجيات الملوثة بشكل أساسي.

وأضافت أن عام 2016 شهد ما يقرب من 600 ألف حالة وفاة بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة والتي تعزى إلى الآثار المشتركة بين تلوث الهواء المحيط وتلوث الهواء داخل المنزل.

وكشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونسيف”، أن نحو 17 مليون رضيع في شتى أنحاء العالم يتنفسون هواءً سامًا، بما قد يضر بتطور أدمغتهم.