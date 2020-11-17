أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، دخول الوحدة الأولى بمحطة الخمس الاستعجالي على الشبكة.

وأوضحت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الدخول تم بقدرة وصلت إلى 70 ميجاوات وفي طريقها إلى التحميل ليصل إلى 250 ميجاوات.

وتقدم المدير العام للشركة العامة للكهرباء، بالشكر والعرفان لدولة الجزائر حكومة وشعباً على الدعم في مجال الكهرباء.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء الشهر الماضي، وصول الفريق الفني الجزائري للمساعدة في صيانة وحدات الخمس الاستعجالية، في إطار استجابة الجزائر لطلب المساعدة من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.