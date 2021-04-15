دخول الوحدة الثالثة بمحطة كهرباء غرب طرابلس على الشبكة العامة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، عن دخول الوحدة الثالثة بمحطة غرب طرابلس الغازية على الشبكة العامة بقدرة إنتاجية تقدر بنحو 100 ميغاوات.

وقالت الشركة في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، إن هذه الخطوة جاءت بعد إجراء الكشف الدوري على الوحدة والانتهاء من أعمال الصيانة على جميع المعدات شملت صيانة الغرفة وإعادة اللحام واستبدال منظومة تبريد الزيت بأخرى.

وأضافت الشركة أنه جاري العمل على تنظيف المحطة بالكامل وإزالة الأعشاب والأشجار وذلك لتفادي حدوث مشاكل فنية خلال فترة الذروة الصيفية المقبلة.

نتيجة للجهود المتواصلة لمهندسي وفنيي الشركة تم الدخول بالوحدة الثالثة بمحطة كهرباء جنوب طرابلس الغازية لإنتاج الطاقة… تم النشر بواسطة ‏الشركة العامة للكهرباء‏ في الخميس، ١٥ أبريل ٢٠٢١