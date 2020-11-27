دخول الوحدة الثانية بمحطة الخمس بعد توقف دام أكثر من عامين

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، دخول الوحدة الثانية بمحطة الخمس بقدرة 260 ميجاوات للشبكة العامة بعد توقف دام أكثر من عامين.

وذكرت الشركة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن هذه الخطة جاءت بفضل مهندسي وفنيي الشركة.

وأشارت إلى أن هذا العمل سيساهم في دعم واستقرار الشبكة الكهربائية والتقليل من ساعات طرح الأحمال.

وفي وقت سابق الشهر الجاري، أعلنت الشركة العامة للكهرباء، دخول الوحدة الأولى بمحطة الخمس الاستعجالي على الشبكة.

وأوضحت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الدخول تم بقدرة وصلت إلى 70 ميجاوات وفي طريقها إلى التحميل ليصل إلى 250 ميجاوات.

وتقدم المدير العام للشركة العامة للكهرباء، بالشكر والعرفان لدولة الجزائر حكومة وشعباً على الدعم في مجال الكهرباء.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء الشهر الماضي، وصول الفريق الفني الجزائري للمساعدة في صيانة وحدات الخمس الاستعجالية، في إطار استجابة الجزائر لطلب المساعدة من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.