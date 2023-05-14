أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأحد، دخول بئر جديد على خط الإنتاج بحقل البوري البحري.

وبحسب ما أفادت المؤسسة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فإن ذلك يأتي ضمن خطة شركة “مليته” للنفط والغاز لتحسين ورفع مستوى الإنتاج بالحقل.

وتمكنت الفرق الفنية، اليوم الأحد، من استكمال حفر البئر الاسترجاعي (ب4 -49) واستكماله بالمعدات الذكية واختباره على الخانق”64/ 32″ بقدرة إنتاجية 1800 برميل زيت يوميًا.

وفي أبريل الماضي، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أنّ مجمل إنتاج الحقول البحرية بلغ مليار قدم مكعب من الغاز و42.5 ألف برميل نفط، مؤكدة أن حقل البوري يتصدر تلك الحقول.

وأوضحت المؤسسة أنّ حقل البوري هو الأكبر بين حقول البلاد في البحر المتوسط، مشيرة إلى أن إنتاج حقل الجرف البحري بلغ 19 ألف برميل يومياً وإنتاج حقل السلام البحري بلغ ملياراً و40 ألف قدم من الغاز يومياً.

وأكّدت المؤسسة ملكية هذه الحقول وسنوات اكتشافها وبدء العمل فيها مبينة أنّ حقل البوري الذي يقع على مسافة 120 كم شمال الساحل الليبي في البحر المتوسط تُديره شركة “مليته” للنفط والغاز منذ أن بدأ إنتاجه عام 1988، فيما اكتُشف عام 1967.