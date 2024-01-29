دخول بئر جديد لمجال الإنتاج بحقل مسلة النفطي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، دخول البئر (HH59-65) بحقل مسلة النفطي مجال الإنتاج بقدرة فعلية تبلغ 2104 براميل يوميا.

وقالت المؤسسة في منشور على فيسبوك، إن دخول البئر حيز الإنتاج يأتي تنفيذا لاستراتيجية زيادة معدلات الإنتاج، موضحة أن شركة الخليج تمكنت من تحويل البئر إلى الاستثمار بعد توقف دام سنتين وثمانية أشهر.

ويقع حقل مسلة بين حقلي السرير وماجد في المنطقتين 65 و80 على بُعد 500 كيلو متر جنوب شرق بنغازي، ويبلغ إنتاجه اليومي نحو 225 ألف برميل، وتم اكتشافه سنة 1963م.

تنفيذاً لخطة المؤسسة الوطنية للنفط الاستراتيجية في زيادة معدلات الإنتاج.. تمكنت شركة الخليج من تحويل البئر (HH59-65)… تم النشر بواسطة ‏المؤسسة الوطنية للنفط National Oil Corporation‏ في الاثنين، ٢٩ يناير ٢٠٢٤