دخول جميع وحدات محطة الرويس الكهربائية على الشبكة

أفادت محطة الرويس لتوليد الطاقة الكهربائية، اليوم السبت، دخول الوحدة الأولى بالمحطة على الشبكة العامة بعد الانتهاء من إجراء الصيانة الطارئة لها.

وأكدت المحطة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنه بذلك تكون جميع وحدات المحطة دخلت الخدمة.

يأتي ذلك في حين، دخلت الوحدتان الخامسة والسادسة بالمحطة الخدمة، أمس الجمعة، وقبلهما الوحدتان الثالثة والرابعة؛ وذلك لحل أزمة حدوث إظلام تام بالجناح الغربي للشبكة، بعد أن أعلنت المحطة البدء بإعادة بناء الشبكة العامة للكهرباء من جديد عن طريق الوحدة الثانية بمحطة الرويس.