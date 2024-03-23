أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، دخول وحدة الغاز الثالثة بمحطة كهرباء طبرق على الشبكة العامة.

وبحسب ما نشرت صفحة “الحكومة ” على الفيسبوك، تمكّنت وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة من الدخول بالوحدة الغازية الثالثة بمحطة كهرباء طبرق على الشبكة العامة، الأمر الذي سينهي عملية طرح الأحمال على مدن ومناطق الجبل الأخضر.

وبحث رئيس الحكومة الليبية المُكلف أسامة حماد، مع وزير الكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة الليبية المكلفة عوض البدري، أسباب مشكلة طرح الأحمال وسبل إنهائها في أسرع وقت ممكن.

وقرر حماد، صرف قيمة مالية للشروع في الصيانات العاجلة للشبكات الكهربائية العاطلة نتيجة إعصار دانيال، الذي ضرب ليبيا في سبتمبر الماضي، وأضر بعدد من محطات وخطوط نقل الكهرباء في المنطقة الشرقية، خاصة في درنة وسوسة والبيضاء.