دراسة أوضاع التجمعات السكنية خارج المخطط الحضري في سرت

عقدت اللجنة المشكلة ببلدية سرت، اجتماعا لدراسة أوضاع التجمعات السكنية المستحدثة والواقعة خارج المخطط الحضري للبلدية.

وأوضحت إدارة الاعلام بالبلدية، أن الاجتماع ضم مدير مصلحة التطوير العمراني ومدير مكتب مصلحة أملاك الدولة ومدير إدارة التسجيل العقاري ومدير إدارة التخطيط الحضري ومسؤول قطاع الزراعة ومدير إدارة المرافق المحلية بالبلدية.

وخلصت اللجنة في اجتماعها، إلى ضرورة إعداد خرائط شاملة للتجمعات السكنية المستحدثة، ومراجعة مستندات الملكية الخاصة بالأراضي الواقعة خارج المخطط الحضري، تمهيداً للبدء في إجراءات ضمها واعتمادها ضمن المخطط الحضري.