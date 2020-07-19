دراسة تتوقع وصول عدد سكان العالم إلى 8.8 مليارات

كشفت دراسة لمجلة “ذي لانست” العلمية، أنه من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم في عام 2100 إلى 8,8 مليار نسمة.

وبحسب ما نقلت إذاعة “مونت كارلو” الدولية، فإن التقديرات الجديدة أقل من تلك التي نشرتها الأمم المتحدة سابقا بواقع ملياري نسمة.

وعزت الدراسة هذا الاختلاف إلى توقع انخفاض عدد السكان بعد عام 2064 نتيجة لمعدل النمو السكاني السلبي وهو ما سيكون له “تداعيات سلبية” على الاقتصاد وتنظيم المجتمعات.

بيد أن الجانب المشرق من هذه الدراسة يشير إلى توقعات بانخفاض انبعاثات الكربون وتقليل الضغط على نظم إنتاج الغذاء.