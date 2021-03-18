دراسة تكشف احتمالية الإصابة بكورونا مرتين في نفس العام

دراسة جديدة كشفت أن الأشخاص الذين تعافوا من عدوى فيروس كورونا لديهم حماية ضد الفيروس لمدة 6 أشهر على الأقل، وفقا لموقع “ذا هيل”.

ووجدت الدراسة، التي نُشرت في مجلة “لانسيت” العلمية، أن الحماية تصل إلى 80٪ أو أعلى لدى أولئك الذين تقل أعمارهم عن 65 عاما، ولكن حوالي 47٪ في أولئك الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر، مما يعني أنهم أكثر عرضة للإصابة مرة أخرى.

كما وجدت الدراسة أنه من بين 11 ألف شخصا، تقل أعمارهم عن 65 عامًا، والذين أصيبوا بالفيروس خلال الموجة الأولى، بين مارس ومايو 2020، أصيب 72 فقط مرة أخرى خلال الموجة الثانية من سبتمبر إلى ديسمبر 2020.

بالنسبة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، كانت الأرقام أعلى قليلاً، حيث كان اختبار 17 من أصل 1931 إيجابيًا مرتين. ووجدت الدراسة أن 2 في المائة من الأشخاص فوق سن 65 عامًا والذين كانت نتيجة اختبارهم سلبيًا في الموجة الأولى جاءت نتيجة اختبارهم إيجابية خلال الموجة الثانية.

لم يجد المؤلفون أي دليل على أن الحماية من العدوى المتكررة كانت تتضاءل بعد ستة أشهر من المتابعة، ولكن نظرًا لاكتشاف الفيروس في ديسمبر 2019، قالوا إن هناك حاجة لدراسات طويلة المدى.

ومع ذلك، خلصت الدراسة إلى أن الحماية الطبيعية – خاصة بين كبار السن – لا يمكن الاعتماد عليها، وأن التطعيم لجميع السكان هو الأكثر موثوقية لضمان الحماية ضد كورونا المستجد.

كما توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالتطعيم للأشخاص الذين أصيبوا سابقًا بالوباء نظرًا لعدم وجود دليل واضح حول مدة استمرار المناعة الطبيعية.