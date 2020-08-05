دراسة جدولة الرحلات التجارية المنتظمة لمطار معيتيقة الدولي

عُقِد اجتماع بمطار معيتيقة الدولي، اليوم الأربعاء، للجنة الخانات الزمنية والمعنية بجدولة الرحلات والتي يترأسها مدير إدارة التشغيل والتسهيلات بمصلحة المطارات، وبحضور مدير عام المطار ومساعده، وممثلين عن الشركات الناقلة والخدمية ومسؤولي بعض الجهات الأمنية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة ودراسة جدولة الرحلات التجارية المنتظمة لمطار معيتيقة الدولي مع شركات الطيران الناقلة وذلك في إطار اتخاذ إجراءات إعادة العملية التشغيلية ابتداء من يوم الأحد القادم بعد أن تم توقف الرحلات التجارية من مطار مصراته الدولي نتيجة احتراق محطة الركاب.

كما تم الاتفاق مع إدارة المطار والشركات الناقلة على ضرورة إتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتطبيق دليل الوقاية من فيروس Covid-19 الصادر عن مصلحة الطيران المدني. وفي وقت سابق، أعلنت مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوفاق، إيقاف الرحلات الجوية من مطار مصراته واستئنافها من مطار معيتيقة. وأوضحت المصلحة في بيان أمس الثلاثاء، أنه نتيجة للحريق الذي تعرضت له محطة الركاب بمطار مصراته الدولي ليل الاثنين/الثلاثاء، فإن مصلحة المطارات تُعلن عن إيقاف تقديم كافة الخدمات لشركات الطيران التجارية من مطار مصراته الدولي إلى حين إشعار آخر. كما أفادت المصلحة بأنه سيتم استئناف رحلات شركات الطيران المنتظمة بالنسبة للمغادرة وغير المنتظمة بالنسبة لرحلات العودة من مطار معيتيقة الدولي وذلك ابتداءً من صباح يوم الأحد القادم، وذلك نظرا لأعمال الصيانة الجاري تنفيذها حالياً بالمطار والتي تعيق العملية التشغيلية في الوقت الحالي.