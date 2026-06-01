دراسة صادمة: تراجع الولادات يهدد توازن «المغرب والجزائر وتونس»

كشفت دراسة ديموغرافية فرنسية حديثة صادرة عن المعهد الوطني للدراسات الديموغرافية في فرنسا عن تراجع تاريخي غير مسبوق في معدلات الولادة داخل دول المغرب العربي، في تحول سكاني واسع يفتح الباب أمام تغييرات عميقة في البنية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة.

وأظهرت الدراسة أن معدل الخصوبة انخفض من مستويات تراوحت بين 7 و8 أطفال لكل امرأة في سبعينيات القرن الماضي إلى أقل من ثلاثة أطفال خلال عام 2024، في مؤشر يعكس تحوّلًا جذريًا في أنماط الحياة والإنجاب داخل المجتمع المغاربي.

وحذرت الدراسة من أن هذا الانخفاض المتسارع والمتزامن في معدلات الخصوبة في المغرب والجزائر وتونس لا يبدو عابرًا، بل يترسخ كاتجاه طويل الأمد، ما يثير مخاوف من آثار بعيدة المدى على النمو السكاني وسوق العمل والقدرة الإنتاجية.

وسجل المغرب خلال عام 2024 أدنى معدل خصوبة في تاريخه عند 1,97 طفل لكل امرأة، في حين تراجع المعدل في تونس إلى 1,58 طفل لكل امرأة خلال عام 2023، مع توقع انخفاضه إلى 1,53 خلال 2024، بينما بلغ المعدل في الجزائر 2,61 طفل لكل امرأة، وفق بيانات الدراسة.

وفي هذا السياق، قال أستاذ القانون الدولي د. مجيد بودن إن دول شمال إفريقيا تواجه اليوم تحديًا ديموغرافيًا واقتصاديًا غير مسبوق، يتمثل في تراجع معدلات الولادة، إلى جانب تصاعد هجرة الكفاءات وارتفاع تكاليف المعيشة، وهي عوامل مجتمعة تضغط على قدرة المجتمعات على الاستقرار والتجدد.

وأوضح بودن أن هجرة الشباب، خصوصًا الأطباء والمهندسين وأصحاب التخصصات في الصناعات الرقمية، تشكل نزيفًا مستمرًا يصعب تعويضه، ما يؤدي إلى فقدان رأس المال البشري الحيوي.

ورغم أن تحويلات المهاجرين تمثل مصدرًا ماليًا مهمًا لميزانيات الدول، إلا أنها لا تسهم في بناء قاعدة إنتاج محلية أو خلق ثروة مستدامة داخل الاقتصادات الوطنية، وهو ما يعمّق الأزمة على المدى الطويل ويزيد من هشاشة المشهد الديموغرافي والاقتصادي في المنطقة.

هذا وتشير المؤشرات الديموغرافية الحديثة في شمال أفريقيا إلى تحول عميق في بنية المجتمع نتيجة تراجع معدلات الخصوبة وارتفاع معدلات الهجرة، وهو ما يعيد رسم خريطة النمو السكاني في المنطقة.

ويأتي هذا التراجع في وقت تواجه فيه دول المغرب العربي تحديات اقتصادية متصاعدة تتعلق بسوق العمل، البطالة، وتراجع القدرة على الاحتفاظ بالكفاءات، ما يجعل الملف الديموغرافي أحد أبرز التحديات الاستراتيجية خلال العقود المقبلة.