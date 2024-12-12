دراسة.. هل الزيوت النباتية تزيد خطر الإصابة بسرطان القولون؟

أشعلت دراسة أمريكية مثيرة للجدل فتيل نقاش حاد حول علاقة زيوت البذور (زيوت البذور) بسرطان القولون، لتضع علامات استفهام حول عادات الطهي اليومية.

ففي الوقت الذي لا يزال فيه الخبراء منقسمين، كشفت نتائج البحث المذهلة عن معطيات جديدة قد تغير نظرتنا إلى هذه الزيوت.

فقد أشار البحث، الذي حظي بتمويل حكومي أمريكي ونشرته صحيفة “ديلي ميل”، إلى أن بعض زيوت الطهي الشائعة، كزيوت عباد الشمس والكانولا والذرة وبذور العنب، قد تساهم في حدوث التهابات مرتبطة بسرطان القولون، وخاصة بين الشباب.

وقد وجد الباحثون مستويات عالية من الدهون النشطة بيولوجيًا في الأورام لدى المرضى الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا، ما يثير مخاوف جدية بشأن تأثير هذه الزيوت على الصحة. إلا أن جمعية القلب الأمريكية تدخلت لتؤكد عدم وجود دليل قاطع يثبت أن الاستهلاك المعتدل لزيوت البذور يسبب التهابات، هذا التضارب في الآراء يزيد من أهمية البحث العلمي في هذا المجال.

وفي ظل هذه المعطيات، يقترح متخصصو الصحة بدائل صحية أخرى، كزيت الزيتون وزيت الأفوكادو والدهون التقليدية كالسمن، مؤكدين الحاجة إلى مزيد من الأبحاث لإثبات وجود روابط نهائية بين أنواع معينة من الزيوت وزيادة خطر الإصابة بالسرطان.

ويأتي هذا البحث في خضم مخاوف متزايدة بشأن ارتفاع معدلات الإصابة بسرطان القولون بين الشباب الأمريكي، حيث تشير التوقعات إلى زيادة التشخيصات بنسبة 90٪ بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 25 عامًا بين عامي 2010 و 2030.

ويزيد من خطورة الوضع ما كشفته دراسة من جامعة جنوب فلوريدا بأن متوسط استهلاك المواطن الأمريكي من زيوت البذور يبلغ حوالي 100 رطل سنويًا، ما يستدعي ضرورة إجراء دراسات معمقة وشاملة لتقييم المخاطر المحتملة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.