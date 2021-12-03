دراغي: انتخابات ديسمبر حدث حاسم لليبيين

قال رئيس الحكومة الإيطالي، ماريو دراغي إنّ بلاده تدعم بقوة عملية الانتقال السياسي والمصالحة الوطنية في ليبيا.

واوضح دراغي بحسب وكالة اكي الايطالية، ان مؤتمر باريس بشأن ليبيا أكّد على وحدة المجتمع الدولي حول هدف دعم العملية السياسية والمصالحة الوطنية.

وذكر دراغي ان العملية السياسية بقيادة ليبية وحدها يمكن أن تقود إلى حل كامل ودائم للأزمة في البلاد، مشير الى أن الانتخابات التي اقترب موعدها هي حدث حاسم بالنسبة لليبيين.

وجدّد دراغي دعوته بأن تكون الانتخابات في ليبيا حرة ونزيهة وذات مصداقية، ملفتا إلى أنّ هذه الطريقة فقط ستصبح المؤسسات الليبية قوية وذات شرعية ديمقراطية.

وتابع دراغي أنّ اجراء الانتخابات سيسهل انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، والقوات الاجنبية، من البلاد.