«دراغي»: تعزيز الشركات يتطلب تحقيق الاستقرار في المتوسط وليبيا

قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، إن تعزيز الشراكات يتطلب العمل على تحقيق الاستقرار السياسي بمنطقة المتوسط، وليبيا بشكل خاص.

وبحسب وكالة آكي الإيطالية، اعتبر دراغي أنّ ليبيا دولة ذات إمكانات هائلة، قائلا «أفكر بشكل عام بالمخاطر التي تشكلها الحرب على استقرار أفريقيا والشرق الأوسط».

وأضاف دراغي، «أنّ تنمية منطقة المتوسط ​​لا يمكن النظر إليها إلا من وجهة نظر سياسات التلاحم، بل إنها بالأحرى، استجابة لسلسلة طويلة من التحديات المشتركة: استقلالية الطاقة، حماية البيئة، اندماج أفضل للشباب والنساء في سوق العمل».

وذكر رئيس الحكومة، أن هذه التنمية، تُعدّ تلبية للحاجة إلى تكامل أوروبي أكبر، من أجل دور أقوى لأوروبا في منطقة المتوسط، وأنّه على إيطاليا أن تبني هذه التنمية معاً، حكومة وأقاليم، قطاعات عامة وخاصة، في الشمال والجنوب.

وخلص رئيس مجلس الوزراء الى القول، إنّ هناك مساراً مختلفاً ممكناً للتاريخ، والأمر متروك للإيطاليين لضمان ألا يبقى سرابًا، بل أن يتحول إلى حقيقة.