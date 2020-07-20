دراه يؤكد هبوط طائرة شحن روسية في سرت

أفاد الناطق باسم غرفة عمليات سرت الجفرة العميد عبد الهادي دراه، برصد هبوط طائرة شحن عسكرية روسية في مطار القرضابية في سرت مساء الأحد تحمل معدات وبعض العتاد.

ونقل موقع ليبيا الأحرار عن عبد الهادي دراه قوله: “إنهم رصدوا وصول عربتي بانتسير وبعض العتاد والمعدات العسكرية”.

وأضاف، أنهم رصدوا أيضا حركة مكثفة لآليات عسكرية بمحيط القاعدة، التي يتمركز بها المرتزقة الروس الذين يقاتلون في صفوف حفتر.

وأشار، دراه قبل أيام إلى هبوط طائرات شحن عسكرية بشكل مستمر في مطار قاعدة القرضابية.

ويشار إلي، وصول اليومين الماضيين قوات من مختلف المدن الليبية، إلى منطقة أبو قرين لمساندة قوات عملية دروب النصر، تمهيدا لتوزيعها على المحاور وجبهات القتال استعدادا لاستكمال مسيرة تحرير سرت الجفرة.