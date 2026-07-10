درجات الحرارة تصل إلى 42 درجة.. الأرصاد تحذّر

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الأجواء تبقى صيفية معتادة اليوم الجمعة 10 يوليو 2026 على معظم مناطق البلاد، مع توقعات بارتفاع نسبي وتدريجي في درجات الحرارة بداية من يوم غد السبت، خاصة في مناطق الشمال الغربي والدواخل.

وأوضح المركز في نشرة إدارة التنبؤات الجوية أن درجات الحرارة القصوى تتراوح اليوم بين 30 و37 درجة مئوية على أغلب مناطق الشمال، بينما تتراوح بين 38 و42 درجة مئوية على مناطق الوسط والجنوب.

وأشار المركز إلى أن تأثر مناطق الشمال الغربي بكتلة هوائية ساخنة سيؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة تدريجيًا بداية من يوم غد، لتتجاوز معدلاتها الفصلية خلال شهر يوليو، حيث يتوقع أن تتراوح الحرارة نهارًا يومي السبت والأحد بين 34 و42 درجة مئوية.

وفي تفاصيل الحالة الجوية، أوضح المركز أن حالة السماء في مناطق رأس أجدير حتى سرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون صافية، مع رياح متغيرة الاتجاه تتحول إلى شمالية فشمالية غربية، وتكون سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 31 و38 درجة مئوية، مع ارتفاع تدريجي بداية من يوم غد خاصة على المناطق الداخلية.

أما مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد، فتشهد سماء قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر على مناطق الجبل الأخضر، مع رياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا خلال المساء على بعض المناطق الساحلية، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و34 درجة مئوية، مع زيادة طفيفة متوقعة بداية من يوم غد.

وبالنسبة لمناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة، فتكون السماء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال تكاثر السحب مساءً على غات والمناطق المجاورة، فيما تكون الرياح متغيرة الاتجاه وخفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 38 و42 درجة مئوية مع ارتفاع طفيف خلال اليومين المقبلين.

وتشهد مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة أجواء صافية إلى قليلة السحب، مع رياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات حرارة قصوى تتراوح بين 37 و40 درجة مئوية، مع ارتفاع بسيط متوقع غدًا على بعض المناطق.

وفي النظرة المستقبلية، توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تسجيل تراجع نسبي في درجات الحرارة على مناطق غرب البلاد مع منتصف الأسبوع المقبل، مؤكدًا استمرار تحديث النشرات الجوية كل 24 ساعة أو عند حدوث أي تغيرات في الحالة الجوية.

وفي نشرة الصيد البحري، أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية عدم وجود تحذيرات بحرية على السواحل الليبية اليوم الجمعة.

وأوضح المركز أن الساحل الغربي الممتد من رأس أجدير إلى سرت يشهد سماء صافية مع ظهور بعض السحب العابرة صباح غد، ورياحًا تتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة، وارتفاعًا للموج بين 0.50 و1.50 متر، بينما تكون حالة البحر خفيفة الموج وتصبح مساء غد قليلة الاضطراب على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس.

وتتراوح درجة حرارة سطح البحر على الساحل الغربي بين 26 و28 درجة مئوية، مع مدى رؤية جيد.

أما الساحل الشرقي الممتد من رأس لانوف إلى أمساعد، فتكون السماء قليلة السحب إلى صافية، مع رياح تتراوح سرعتها بين 5 و20 عقدة، تتحول تدريجيًا إلى رياح شمالية على معظم الساحل، فيما يتراوح ارتفاع الموج بين 0.50 و1.50 متر، وتكون حالة البحر خفيفة الموج وتصبح مساء غد قليلة الاضطراب على ساحل البريقة.

وتتراوح درجة حرارة سطح البحر على الساحل الشرقي بين 25 و27 درجة مئوية، مع مدى رؤية جيد.