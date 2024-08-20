درجات الحرارة تميل للاعتدال على أغلب المناطق

توقع المــركز الوطني للأرصــاد الجويـــة، أن “تميل درجات الحرارة للاعتدال النسبي على أغلب مناطق الشمال خاصة الساحلية منها مع رطوبة نسبية عالية، بينما تكون مرتفعة بداية اليوم على المناطق من درنة إلى امساعد لتتراجع اخر المساء بفعل الرياح الشمالية النشطة على طول الساحل مع تكاثر للسحب”.

وبحسب النشرة اليومية، “تبقى درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الجنوب حيت تتراوح من (40-45)م، و تكون الأجواء أكثر اعتدالا بداية من يوم الغد الاربعاء على مناطق شمال ليبيا ويشمل الاعتدال تدريجيا بعض مناطق الجنوب من يوم الخميس”.

دولة ليبيا وزارة المواصلات المــركز الوطني للأرصــاد الجويـــة إدارة التنبؤات الجوية الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية… تم النشر بواسطة ‏المركز الوطني للأرصاد الجوية‏ في الثلاثاء، ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤