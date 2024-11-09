درجات الحرارة معتدلة بأغلب المناطق والأرصاد تتوقّع هطول أمطار متفرقة

تبقى درجات حرارة معتدلة خلال فترات النهار على أغلب مناطق البلاد، وتتكاثر السحب من حين إلى أخر على بعض مناطق الشمال ويتخللها أحياناً سقوط أمطار متفرقة.

وبحسب نشرة المركز الوطني للأرصاد الجوية، ففي مناطق “راس اجديرحتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة”، السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق مع احتمال لسقوط أمطار متفرقة، واحتمال ظهور شبورة مائية أثناء الليل وفي الصباح الباكر على منطقة الساحلية، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (23-27)مْ”.

وفي مناطق “الخليج و سهل بنغازي حتى أمساعد”، السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق مع احتمال لسقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا رعدية، واحتمال ظهور شبورة مائية أثناء الليل وفي الصباح الباكر على أقصي الساحل الشرقي، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية فمتغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الاثنين إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة احيانا على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (18-24)مْ، وتسجل ارتفاع طفيف يوم الاثنين على اغلب المناطق”.

وفي مناطق “الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة”، السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحياناً، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (25–29)مْ”.

وفي “الواحات- السرير- تازربو- الكفرة”، السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحياناً، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (24–26)مْ”.