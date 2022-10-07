درنة.. اجتماع أمني كبير لمديريات الأمن يترأسه وزير الداخلية «عصام أبوزريبة»

عقد وَزير الداخليـة بِالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب عصام أبوزريبة اجتماع أمني موسع في درنة بحضور كافة مديري مديريات الأمن ورؤساء فروع الأجهزة الأمنية وَالإدارات بالمنطقة الشرقية.

وقال رئيس مكتب الإعلام الأمني لوزير الداخلية بالحكومة الليبية محمد أبولموشة، أنّ الوزيراستمع في الاجتماع إلى لمشاكل التي تواجه عمل المديريات وتعهد بحلها وتوفير احتياجاتها لأداء واجبها الوطني.

وذكر أبولموشة في تصريح صحفي أنّ الوزير أعطى الصلاحيات كافة لمدراء المديريات لأداء مهامهم والقضاء على الجريمة، وتعزيز الأمن داخل المناطق وأكد على ضرورة التواصل المستمر بين المديريات، والتعاون لمكافحة الجريمة والقضاء عليها.

وأضاف أبولموشة أنّ الاجتماع مع مدراء الأمن ناقش ملف التأمين الصحي لرجال الأمن، وتعهد الوزير بالنظر في هذا الملف إلى جانب زيادة مرتبات رجال الأمن.