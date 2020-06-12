دروب النصر.. استمرار وصول التعزيزات استعداداً لتحرير سرت

أفاد غرفة عملية تأمين وحماية سرت والجفرة، بتواصل وصول التعزيزات الكبيرة والدعم العسكري واللوجستي إلى مشارف مدينة سرت دعماً لعملية “دروب النصر”.

وأوضح المركز الإعلامي بالغرفة، أن ذلك يأتي استعداداً للمرحلة القادمة، وتنفيذا للخطة المرسومة لتحرير مدينة سرت، وطرد فلول عناصر حفتر منها، واستكمالاً لجهود المخلصين الذين طردوا القوات الغازية من كامل تراب المنطقة الغربية، وحتى السيطرة على كامل المنطقة، وتطهيرها من القوات الغازية ومرتزقتهم، بحسب المركز.

يأتي ذلك في حين، بسطت قوات بركان الغضب أمس الخميس، سيطرتها على خط إمداد رئيسي بطول 350 كيلو متر بين جنوبي وغربي البلاد.

وأفاد المركز الإعلامي بعملية “بركان الغضب” بأن عناصر حفتر كانت تستخدم الخط لعام كامل لدعم عدوانها على طرابلس بالمرتزقة والأسلحة والعتاد والوقود.

وفي وقت سابق، أفاد المتحدث باسم الجيش التابع لحكومة الوفاق العقيد طيار محمد قنونو، باستهدافهم مراكز لعناصر حفتر والمرتزقة داخل مدينة سرت، ومواصلتهم التعليمات والضرب بقوة وحزم كل بؤر المتمردين في سرت وفقا لخطة غرفة العمليات وقيادة العملية.

من جانبه قال الناطق باسم غرفة عمليات سرت الجفرة العقيد عبد الهادي دراه، إن قواتهم عززت من تمركزاتها وتنتظر تعليمات القيادات العليا لبدء عملية تحرير سرت بعد وصول كافة التعزيزات والذخائر اللازمة والعتاد اللوجستي.