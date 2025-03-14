دروز لبنان يصدرون بياناً «عاجلاً» حول زيارة وفد سوري إلى إسرائيل

أصدرت مشيخة العقل الدرزية في لبنان، بياناً “حول زيارة وفد ديني درزي سوري إلى إسرائيل”.

وعلى خلفية ما يتم تداوله من أنباء عن تخطيط وفد ديني درزي سوري، للقيام بهذه الزيارة، حذّرت مشيخة العقل الدرزية في لبنان، “اللبنانيين من المشاركة بزيارة للأماكن الدينية المقدسة في إسرائيل”.

وقال المكتب الإعلامي في مشيخة العقل، في بيان له: “بعد إعلامنا بالدعوة الموجّهة إلى مشايخ حضر وإقليم البلّان لزيارة الأماكن المقدسة في الأراضي المحتلة، فإن مشيخة العقل في لبنان تحذّر مجددا الأخوة اللبنانيين، من مخاطر الانجراف العاطفي وتبعات المشاركة في هذه المناسبة وغيرها، لما يترتب على ذلك من مسؤولية قانونية على كل من يدخل الأراضي المحتلة”.

وأكد بيان مشيخة العقل الدرزية في لبنان على “المحاسبة الدينية، ورفع الغطاء بالكامل عن كل مخالف لتلك التوجهات”، حيث أعربت المشيخة عن أملها في “التفهم والتجاوب بمسؤولية والتزام”.

وكان الشيخ موفق طريف، رئيس الطائفة الدرزية في إسرائيل، “أشاد باعتزام وفد ديني درزي من سوريا لزيارة إسرائيل، لأول مرة منذ 5 عقود كاملة”.

ولفت طريف إلى “أن الزيارة التي سيقوم بها نحو 100 من شيوخ الدروز السوريين، والمقرر إجراؤها، اليوم الجمعة، ستكون الأولى إلى إسرائيل منذ نحو 50 عاما، حين جاءت مجموعة منهم مباشرة بعد حرب عام 1973”.

ويشار إلى أن “إسرائيل تضم مجموعة صغيرة من الدروز، بينما يعيش نحو 24 ألف درزي في هضبة الجولان السورية المحتلة، التي استولت عليها إسرائيل من سوريا في حرب عام 1967”.

عبور وفد من شيوخ الموحدين الدروز من قرى جبل الشيخ إلى إسرائيل

في زيارة تاريخية ودينية خاصة إلى “قبر النبي شعيب” في الجليل الأدنى، عبر وفد من شيوخ طائفة الموحدين الدروز السوريين إلى إسرائيل من قرى جبل الشيخ جنوب شرقي سوريا.

وتداول ناشطو التواصل مشاهد “لاستقبال وفد المشايخ السوريين وأناشيد الترحيب المعروفة لدى طائفة الموحدين المسلمة والتي تتردد في مختلف مناسباتهم وتحمل طابعا اجتماعيا ودينيا وعربيا مميزا، وسمع المستقبلون وهم يرددون أنشودة “طلع البدر علينا” التي استقبل فيها الأنصار النبي محمد عندما هاجر مع أصحابه من مكة إلى المدينة المنورة”.