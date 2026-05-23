دعا الجنود لرفض الأوامر.. بوتين: نظام كييف «عصابة غير شرعية ولصوص»

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن نظام كييف “عصابة غير شرعية وفاسدة”، متهمًا إياه بالاستيلاء على كل شيء بما في ذلك المعدات والملابس الواقية المخصصة للجنود الذين يُرسلون إلى الجبهة.

وجاءت تصريحات بوتين خلال لقائه خريجي برنامج “زمن الأبطال”، حيث دعا العسكريين الأوكرانيين إلى عدم تنفيذ ما وصفها بـ”الأوامر الإجرامية” الصادرة عن هذا النظام، محذرًا من أن الاستمرار في تنفيذها يجعلهم شركاء في تلك الجرائم.

وقال بوتين إن ما يحدث داخل أوكرانيا أصبح معروفًا على نطاق واسع داخل البلاد وخارجها، مشيرًا إلى أن الأمر وصل إلى سرقة ممتلكات عسكرية ومعدات حماية فردية مخصصة للجنود الذين “يُساقون إلى الجبهة مثل الماشية”، على حد تعبيره.

وأضاف أن الفساد المستشري داخل أوكرانيا يساهم في تفكيك المجتمع، وأن قيادات النظام متورطة في هذه الممارسات، لافتًا إلى أن بعض المسؤولين يهربون إلى دول خارجية بينها إسرائيل ودول أخرى هربًا من المساءلة.

وفي سياق متصل، عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعًا لمجلس الأمن الروسي لمناقشة قضايا تتعلق بوزارة الداخلية، إضافة إلى بحث الهجوم الذي وصفه بـ”الإرهابي” على مدينة لوغانسك.

وافتتح بوتين الاجتماع بالإشارة إلى الهجوم الذي استهدف، بحسب الرواية الروسية، مبنى سكنيًا لطلاب في كلية ستاروبيلسك، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بينهم طلاب.

وأوضح أن وزارة الدفاع طُلب منها تقديم مقترحات للرد على الهجوم، فيما كُلّفت وزارة الخارجية بإطلاع المجتمع الدولي على تفاصيله، في وقت تتواصل فيه عمليات البحث والإنقاذ داخل الموقع المتضرر.

وبحسب مصادر روسية، استهدف هجوم بطائرات مسيّرة مبنى يضم طلابًا، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة 39 آخرين، مع استمرار فقدان 15 شخصًا وعمليات رفع الأنقاض.

من جانبها، أعربت الأمم المتحدة عن إدانتها الشديدة لأي هجمات تستهدف المدنيين، مؤكدة أن مثل هذه الأفعال محظورة بموجب القانون الدولي، وداعية إلى ضرورة حماية المدنيين وتجنب التصعيد في مناطق النزاع.

وأفادت الأمم المتحدة بأن الهجمات التي تستهدف مواقع مدنية، مثل الحادثة في ستاروبيلسك، تتعارض مع القانون الدولي الإنساني، مشددة على أهمية الالتزام بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، التي دخلت عامها الثالث، وسط تبادل متواصل للاتهامات بشأن استهداف المدنيين والبنية التحتية، وتزايد الدعوات الدولية لضبط النفس والعودة إلى مسار دبلوماسي.