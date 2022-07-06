دعماً لحرية التعبير.. «دعم الاستقرار» يستقبل «حراك إرادة الشعب»

جدد جهاز دعم الاستقرار دعمه لكافة المظاهر الشعبية للتعبير عن الرأي بما لا يتعدى على حرية الآخرين ويسبب الضرر للممتلكات العامة والخاصة.

جاء ذلك على لسان مدير مكتب شؤون الجهاز عقيد عبد السلام المسعودي، خلال استقباله مؤسسي وأعضاء “حراك إرادة الشعب”، بديوان الجهاز في العاصمة طرابلس، وذلك ضمن اهتمام جهاز دعم الاستقرار بدعم مؤسسات المجتمع المدني واضطلاعه بمسؤوليته الاجتماعية.

وأفاد المكتب الإعلامي بالجهاز، بأن هذه الزيارة تأتي ضمن التعاون المشترك بين مؤسسات المجتمع المدني والأجهزة الأمنية، وسعياً لضمان قيام الحراك بنشاطاته ومطالبته بالحقوق المشروعة بما لا يتنافى مع النظم والقوانين ولا يعرض الممتلكات العامة والخاصة لخطر التخريب.

كما ناقش اللقاء ما شاب بعض أشكال التظاهر الأخيرة من اختراقات سعت إلى تسيير الحراك الشعبي في طريق يخدم مصالح وأجندات أطراف معينة مستغلة الوضع المعيشي والخدمي، والمطالب المشروعة للمتظاهرين.