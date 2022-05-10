دعماً لحكومة «باشاغا».. مجلس النوّاب يعقد جلسة في مدينة سرت

استأنف مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته الرسمية بمقر المجلس في مدينة طبرق، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري.

وبحسب ما أفاد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فقد استمع المجلس خلال الجلسة لإحاطة عن أعمال لجنة تعديل مسودة الدستور في اجتماعات القاهرة.

كما ناقش المجلس مشروع قانون أصحاب المحافظ الإستثمارية وخلص المجلس لإستدعاء رئيس صندوق الإنماء لإيضاح عدد من النقاط الواردة في مشروع القانون.

هذا وصوت المجلس على عقد جلسة الفترة المُقبلة في مدينة سرت دعماً للحكومة لمباشرة عملها من مدينة سرت، وبذلك عُلقت الجلسة.