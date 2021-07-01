دعماً لشبكة الكهرباء.. «الحديد والصلب» تُوقف العمل بكافة مصانعها

أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب، اليوم الخميس، عن إيقاف العمل بمجمعها وكافة مصانعها، وذلك لدعم الشبكة الكهربائية العامة.

وأفادت الشركة في بيان، بأن ذلك يأتي تأسيسًا على رسالة وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء المؤرخة في 30 يونيو 2021م بشأن إحالته لتعليمات رئيس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية بشأن إيقاف العمل بمجمع الحديد والصلب خلال شهري يوليو – أغسطس؛ دعما للشبكة العامة للكهرباء.

وأوضحت الحديد والصلب أنه تم الشروع مباشرة في عمليات إيقاف كافة المصانع داخل المجمع اعتبارا من تاريخ ورود التعليمات يوم أمس الأربعاء الموافق 30 يونيو 2021م، على الرغم من الانعكاسات السلبية فنيا، والمكلفة ماليا للشركة، والتي ستُحدث مشاكل إضافية أخرى للشركة كعلاقتها بزبائنها وبمزوديها بالمواد الخام؛ فضلاً عن الارتفاع الكبير لأسعار منتجات الحديد في السوق المحلي، بحسب البيان.

وفي هذا الصدد، توجهت الشركة إلى كل المواطنين في ربوع الوطن إلى ضرورة التعاون والتعاضد والتآزر لتجاوز هذه الأزمة؛ وذلك بالترشيد في استهلاك الطاقة الكهربائية.

يُشار إلى أن الشركة الليبية للحديد والصلب هي أحد أكبر الشركات في مجال صناعة الحديد والصلب في شمال أفريقيا، وهي شركة حكومية مملوكة للدولة الليبية وتتخذ من مدينة مصراتة مقرا لها.

ووُضِع حجر الأساس لهذا المصنع في 18 سبتمبر 1979، وبدأ الإنتاج في سنة 1989، ويعتبر هو الواجهة الرئيسية لصناعة الحديد والصلب في ليبيا، ويقع على مساحة 1200 هكتار شرق مدينة مصراتة.

وتسعى الشركة الليبية للحديد والصلب أن تكون إحدى شركات الحديد والصلب الرائدة إقليميا ودوليا من خلال الاستغلال الأمثل لمواردها البشرية والمادية، وتبني تقنيات حديثة ومتطورة صديقة للبيئة تفي بمتطلبات الزبائن وتحسن اقتصادياتها وقدرتها التنافسية في الأسواق المحلية و العالمية، بحسب مسؤولي الشركة.