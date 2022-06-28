دعما لاجتماعات جنيف.. «باشاغا» يُؤكد على ضرورة أنّ ينتج اتفاق وطني ليبي

أكّد رئيس الحكومة الليبية المكلفة فتحي باشاغا يدعم دعم الحكومة الليبية للاجتماعات التشاورية في جنيف بين رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة للوصول لاتفاق حو النقاط الخلافية في الدستور.

جاء ذلك، خلال اتصال جمعه مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عقب وصوله لجنيف، حيث شدّد باشاغا على ضرورة أنّ ينتج عن الاجتماعات اتفاق وطني ليبي ضمن المسارين الدستوري والتنفيذي وصولاً إلى إجراء الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وبيّن باشاغا ضرورة أن تضمن النتائج انتهاء المراحل الإنتقالية، وتّحقق تطلعات الشعب الليبي في الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة والاستقرار والتنمية والإزدهار.

الجدير بالذكر أنّه انطلقت اليوم في جنيف الاجتماعات التشاورية بين رئيسي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري، في قصر الأمم المتحدة بجنيف، بحضور المستشارة الأممية ستيفاني وليامز.