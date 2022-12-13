دعما لتسهيل حوار النواب والدولة.. «باشاغا»: مستعدون لتوفير الإمكانيات اللوجستية

أكّد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا ستعدادهم لتوفير الإمكانيات اللوجستية اللازمة في إحدى المدن الليبية لتسهيل عقد حوار بين مجلسي النواب والدولة للوصول إلى اتفاق على أساس دستوري.

وأعرب باشاغا عن دعمه لرؤية المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي بشأن تسيير حوار بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لإيجاد سلطة تنفيذية واحدة.

وحذّر باشاغا من أي محاولة لدعم استمرار الحكومة منتهية الشرعية والفاقدة للأهلية القانونية لبقائها سلطة أمر واقع حيث اتضح للجميع بأنّها لا يمكنها أن تدير البلاد وتقودها نحو انتخابات عامة وفقا لتعبيره.