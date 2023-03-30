دعما لتونس وتسهيلا للمصالحة الليبية.. دعوة إيطالية إلى الجزائر

دعا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني نظيره الجزائري أحمد عطاف إلى ضرورة التنسيق بين البلدين لدعم تونس وتسهيل المصالحة الوطنية في ليبيا.

وأكّد تاياني خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الجزائري على أهمية التعاون الثنائي بين البلدين من أجل استقرار أمن حوض البحر الأبيض المتوسط ومنطقة الساحل الإفريقي وتعزيز التعاون بين البلدين على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وشدد تاياني على أهمية تعاون إيطاليا مع الجزائر على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، معربا عن أمله في تعميق العلاقات الثنائية الممتازة بالفعل.

وقال تاياني إنّ إيطاليا عازمة على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي مع الجزائر، وبشكل خاص قطاعات الابتكار مثل الصناعة الزراعية والتكنولوجيات الطبية الحيوية والبنى التحتية الرقمية.