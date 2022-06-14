دعما لـ «بشاغا» من سرت.. الميزانية وجدول المرتبات على طاولة النواب

ينظر مجلس النواب اليوم الثلاثاء، في مشروع الميزانية التي طرحتها الحكومة الليبية المكلفة برئاسة فتحي باشاغا، في جلسة عامة بمدينة سرت، سيناقش فيها كذلك جدول توحيد المرتبات.

ومن المرجح أن يشارك نحو 100 نائب في الجلسة التي سيترأسها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والتي ستدرس مشروع الميزانية، الذي تقدمت به لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة، بعد ملاحظات نيابية بشأن الأرقام المقترحة وطريقة توزيعها.

ويأتي قرار مجلس النواب نقل جلساته التي كانت تعقد في مدينة طبرق شرق البلاد إلى مدينة سرت، لدعم الحكومة الليبية، الذي باشرت أعمالها رسميا في ممارسة مهامها من هذه المدينة.

الجدير بالذكر أنّ رئيس الحكومة الليبية المكلفة فتحي باشاغا دعا السبت الماضي، أعضاء حكومته إلى ضرورة الأخذ بالملاحظات حتى يتم تمرير الميزانية وجدول الرواتب الموحد من قبل النواب.