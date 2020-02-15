دعم أمريكي ألماني لجهود وقف إطلاق النار في ليبيا

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ونظيره الألماني هايكو ماس، دعمهما للجهود الدولية المستمرة لوقف إطلاق النار في ليبيا والعودة للعملية السياسية وإنهاء التدخل الأجنبي.

وبحسب بيان صادر عن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاغوش، فإن بومبيو تعهد بمواصلة دعم الولايات المتحدة لسيادة ليبيا، وشدد على أهمية التنسيق الأمريكي الألماني في مواجهة الأعمال العدائية والمزعزعة للاستقرار في المنطقة.

من جانبه أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم المساعدة في تنفيذ وقف إطلاق النار في ليبيا، وفقا لطلب الأمم المتحدة وأطراف النزاع الليبي.

وأضاف في كلمة له خلال مؤتمر الأمن الدولي بمدينة ميونيخ الألمانية، أن وزراء خارجية الدول المشاركة في عملية برلين سيجتمعون الأحد في ميونيخ أيضا من أجل البدء في إنشاء آلية لرصد وتنفيذ قرارات المؤتمر لا سيما المتعلقة بحظر الأسلحة.

واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 يناير الماضي، مؤتمرا دوليا حول ليبيا بمشاركة دولية رفيعة المستوى.

وأصدر المشاركون بيانا ختاميا دعوا فيه إلى تعزيز الهدنة في ليبيا، ووقف الهجمات على منشآت النفط، وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.