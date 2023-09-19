دعم أمريكي إضافي للاحتياجات الإنسانية في ليبيا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن تقديم بلاده دعما إضافياً بقيمة 11 مليون دولار للمنظمات المحلية والدولية استجابة لاحتياجاتهم الإنسانية العاجلة في ليبيا.

وبحسب ما نقلت السفارة الأمريكية لدى ليبيا عن بيان للرئيس الأمريكي، اليوم الثلاثاء، فإن وزارة الخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستساعدات في تنسيق إيصال هذه المساعدات إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها، وستنضمان بذلك إلى الجهود المتضافرة للدول والمنظمات غير الربحية في جميع أنحاء العالم التي تقدم الدعم الحيوي مثل المياه والغذاء والمأوى والمساعدة الطبية.

وأضاف بايدن في بيانه: “وبينما تواصل الولايات المتحدة الوقوف إلى جانب الشعب الليبي خلال هذه المحنة الصعبة، فإننا نظل ملتزمين بدعم المسار السياسي الذي سيؤدي إلى تشكيل حكومة موحدة ومنتخبة بحرية ونزاهة في ليبيا يمكنها الاستجابة بشكل فعال لاحتياجات الشعب الليبي”.