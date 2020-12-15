دعم أمريكي لإعادة استقرار سرت بعد هزيمة «داعش»

أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا أنه منذ العام 2016 قدمت الحكومة الأمريكية من خلال وزارة الخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أكثر من 25 مليون دولار لجهود إعادة الاستقرار سرت لتعزيز هزيمة تنظيم داعش والبناء من أجل مستقبل سلمي.

وأكدت السفارة الأمريكية في بيان، أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سلمت لمدينة سرت الأسبوع الماضي معدات ثقيلة وشاحنات للمساعدة في إزالة الأنقاض وتحسين خدمات الصرف الصحي والمياه لسكان سرت.

وأوضحت السفارة أن هذا التقدم يمكن أن يكون نموذجًا يحتذى به لإعادة إعمار ليبيا ككل، والذي يكمّل جهود التهدئة وخفض التصعيد بين القوى المتصارعة والذي يجب أن يبدأ فورًا في وسط ليبيا.

وأضافت السفارة الأمريكية أنه بعد 4 سنوات من تحرير سرت من قبضة تنظيم داعش، تشيد السفارة بشجاعة والتزام أهل سرت وجميع الليبيين الذين قاتلوا وقدموا التضحيات الجسام لتخليص بلادهم من ويلات احتلال داعش .

كما أكدت أن الولايات المتحدة تواصل من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية دعم مدينة سرت على التعافي، بما في ذلك توفير المعدات لاستعادة الخدمات العامة وإزالة الأنقاض وإعادة الحياة المجتمعية إلى نسقها الطبيعي.