دعم أمريكي لتسوية سياسية في ليبيا وفق الاتفاق السياسي وعملية جنيف

جددت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها الكامل لتيسير الأمم المتحدة لعملية سياسية شاملة في ليبيا تقوم على الحوار والتسوية بين جميع الأطراف الليبية وعلى أساس مبادئ الاتفاق السياسي الليبي وعملية جنيف.

جاء ذلك في منشور للسفارة الأمريكية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك ومنصة “إكس”، نفت من خلاله صحة البيان المنسوب إليها بشأن قرار مجلس النواب إنهاء مدة ولاية السلطة التنفيذية في طرابلس، وأكدت أنه وثيقة مزورة ولا أساس له من الصحة.

وأعلنت السفارة رفضها الاستخدام الاحتيالي للترويسة الرسمية لسفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا لنشر معلومات كاذبة ومحاولة تضليل الشعب الليبي.

وأشارت السفارة إلى أن الترويسة الرسمية قد أُخذت من رسالة تعزية صادرة عن السفارة، وهو أمر مستهجن للغاية.

كما أكدت السفارة الأمريكية لدى ليبيا أن موقف الولايات المتحدة من العملية السياسية الليبية لم يتغير.

إن هذه المذكرة المزورة التي قُدِّمت على أنها بيان من سفارة الولايات المتحدة لدى #ليبيا هي وثيقة مزيفة. نرفض الاستخدام الاحتيالي للترويسة الرسمية لسفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا لنشر معلومات كاذبة ومحاولة تضليل الشعب الليبي. يبدو أن الترويسة الرسمية قد أُخذت من رسالة تعزية صادرة… pic.twitter.com/OgsvpwhMyP — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) August 17, 2024