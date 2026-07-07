دعم أمريكي للمؤسسات السيادية الليبية.. اتفاق على تعزيز «الشفافية والانضباط» المالي

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، الثلاثاء 7 يوليو 2026، مع وفد أمريكي رفيع المستوى مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا، وسبل دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الأداء المؤسسي بما يخدم مصالح الشعب الليبي ويحافظ على استدامة الموارد الوطنية.

وقال مصرف ليبيا المركزي إن ناجي عيسى استقبل في مكتبه بالعاصمة طرابلس مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس، ومساعد وكيل وزارة الخارجية الأمريكية كايل ليستون، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا جيرمي برنت.

وحضر اللقاء رئيس ديوان المحاسبة الليبي خالد شكشك، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان، حيث ناقش المجتمعون عددًا من الملفات المرتبطة بالاقتصاد والمالية العامة والمؤسسات السيادية.

وأكد المشاركون دعمهم الكامل لاستقلالية مصرف ليبيا المركزي ومحافظه والمؤسسات السيادية، مشددين على أن استقلالية المصرف تمثل عنصرًا أساسيًا للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في البلاد.

كما أعرب الحضور عن دعمهم لاتفاق الميزانية الموحدة، مؤكدين أهمية التزام جميع الأطراف بتنفيذه والتقيد بأحكامه، بما يعزز الانضباط المالي ويرسخ مبادئ الشفافية والكفاءة في إدارة الإنفاق العام.

وأشار اللقاء إلى أن تنفيذ اتفاق الميزانية الموحدة يمثل خطوة مهمة نحو توحيد الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين إدارة الموارد العامة.

وفي ملف الطاقة، جدد الجانب الأمريكي ومصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة دعمهم للمؤسسة الوطنية للنفط، مؤكدين أهمية استمرار استقرار واستدامة إنتاج النفط الليبي باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وموردًا استراتيجيًا يؤثر بشكل مباشر على استقرار البلاد وتنميتها.

كما أكد المجتمعون دعمهم لديوان المحاسبة الليبي، وتقديرهم للدور الذي يؤديه في تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة، وحماية المال العام، ورفع مستوى الثقة في مؤسسات الدولة.

وجدد مصرف ليبيا المركزي التزامه بممارسة مهامه واختصاصاته باستقلالية ومهنية، والعمل مع مختلف الشركاء الوطنيين والدوليين لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، والحفاظ على سلامة القطاع المصرفي، ودعم تطلعات الليبيين نحو التنمية والازدهار.