دعم أمريكي لمنظمة «يونيسف» في ليبيا

التقى السفير الأمريكي لدى ليبيا رتشارد نورلاند، بالعاصمة تونس، الممثل الخاص لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” عبد الرحمن غندور، ومدير الشؤون الدولية بوزارة الصحة بحكومة الوفاق خالد عطية.

وأفادت السفارة الأمريكية في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن اللقاء ناقش الجهود المشتركة لتحسين الحماية والرعاية الصحية للأطفال في ليبيا.

وأعلن السفير الأمريكي خلال اللقاء، عن تقديم مليون ونصف المليون دولار أمريكي كتمويل حكومي لليونيسيف، سيتم استخدامها لتوفير الخدمات الأساسية للأطفال في ليبيا بالتعاون مع الحكومة والشركاء المحليين.