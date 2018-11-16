دعم أمريكي وإصلاحات للتعليم في ليبيا

التقى وزير التعليم “عثمان عبد الجليل”، اليومين الماضيين، القائم بالأعمال المؤقت بالسفارة الأمريكية “ناتالي بيكر”، وتباحثا سبل دعم الولايات المتحدة لتعزيز الإصلاحات في قطاع التعليم في ليبيا.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بمقر بمقر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالعاصمة التونسية، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وحضر اللقاء الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم بالوزارة “عبد المنعم أبولائحة” ومدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين “محمد العتوق” ومدير المركز العام للتدريب وتطوير التعليم “مسعودة الأسود” ومستشار الوزير للتعاون الدولي “أحمد الشنطة”.

تركز اللقاء على مناقشة توسيع نطاق تدريب وتطوير المعلمين، وتعليم اللغة الإنجليزية، وتحسين الموارد المدرسية، وتمكين المرأة، وتقديم المشورة للطلاب المهتمين بالفرص التعليمية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشادت “ناتالي بيكر”، في تصريح لها، بالوزير وفريقه من مسؤولي وزارة التعليم للعمل الهائل الذي أنجزوه لتعزيز قطاع التعليم في ليبيا.

وأوضحت “بيكر” بأن اللقاءات الثنائية التي عقدت بين الطرفين عرضت أفضل جوانب الشراكة الأمريكية الليبية وهي الالتزام بالابتكار والتعاون مع الليبيين، لافتةً إلى أنهم يعملون على بناء حياة أفضل لأنفسهم ولبلادهم.