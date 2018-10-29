دعم أممي لتدقيق قاعدة بيانات السجل المدني والرقم الوطني في ليبيا

استقبل محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير بمكتبه اليوم الاثنين مع نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية بليبيا ستيفاني وليامز، والمستشار الاقتصادي للبعثة.

حيث تم خلال اللقاء استعراض ما تم انجازه ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأكدت نائبة الممثل الخاص دعم البعثة الأممية للجهود القائمة في تدقيق قاعدة بيانات السجل المدني والرقم الوطني.

هذا وتُجري ولامز في الفترة الأخيرة سلسلة من اللقاءات مع أصحاب القرار في بعض المؤسسات السيادية الليبية والتي كان أخرها لقاءها بوزير المالية المُكلف فرج بومطاري لبحث تنفيذ م تبقى من حزمة اللإصلاحات الاقتصادية.