دعم أوروبي.. بقيمة «100» مليون يورو للسودان

100 مليون يورو لدعم عملية الانتقال والإصلاح الاقتصادي [انترنت]

أعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل فونتيليس، يوم السبت، عن دعم إضافي للسودان بقيمة 100 مليون يورو.

ووصل فونتيليس، امس، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، في زيارة رسمية تستغرق يومين؛ يبحث خلالها دعم الحكومة الانتقالية.

وقال فونتيليس في تغريدة عبر حسابه على ”تويتر“: ”انتقال السودان مثال واعد، ويقود رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك الإصلاحات المهمة، التي بدأها شعب السودان“.

وأضاف: ”أعلنت عن حزمة إضافية بقيمة 100 مليون يورو لدعم عملية الانتقال والإصلاح الاقتصادي“.

ورحب رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك بنائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي والمفوض الأعلى للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية بالاتحاد الأوروبي.

وقال عبر حسابه في ”تويتر“: ”بكل تأكيد، إن هذه الزيارة دليل على الدعم المستمر الذي ظل يقدمه الاتحاد الأوروبي للسودان على مر السنين. لقد أجرينا نقاشا مثمرا، أكد فيه السيد جوزيف أن الاتحاد الأوروبي يقف بثبات وراء الانتقال في السودان، والذي يعتبر الآن بارقة أمل في المنطقة“.

وفي لقاء منفصل، التقى المسؤول الأوروبي رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان؛ لمناقشة ”أهمية الطبيعة المدنية للانتقال الديمقراطي في السودان“، بالإضافة إلى بحث كيفية توفير الدعم اللازم للحكومة الانتقالية.

وبحسب بيان للاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، يبحث نائب رئيس المفوضية الأوروبية، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية، مع المسؤولين السودانيين والإقليميين والدوليين، دعم الاتحاد الأوروبي لعملية الانتقال في السودان.

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