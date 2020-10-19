مساعدة أوروبية لتحديد هوية الجثث المستخرجة من مقابر ترهونة

استقبل وزير العدل بحكومة الوفاق محمد لملوم، اليوم الاثنين، بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، بيتر سباستيان رئيس بعثة الاتحاد الأوربي للمساعدة في الإدارة المتكاملة للحدود بليبيا “اليوبام”.

و حضر الاجتماع مدير المعهد العالي للقضاء، ورئيس مركز الخبرة القضائية والبحوث، ومدير إدارة الطب الشرعي، ورئيس اللجنة المكلفة بالإشراف على فتح المقابر الجماعية بترهونة، ومستشار الوزارة لحقوق الانسان.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع ناقش برامج التعاون الفني القائمة بين الجانبين والتي شملت رفع القدرة المؤسسية للمعهد العالي للقضاء، ودعم إدارة المحاماة العامة ودعم قدرات مركز الخبرة القضائية والبحوث، وغيرها من البرامج.

وثمن الوزير الإرادة الواضحة التي أظهرتها البعثة الأورببة في تعزيز التعاون ودعم وزارة العدل في تطوير قطاع العدالة، وشدد على أن أولوية الوزارة حاليا تنصرف إلى توفير الدعم الفني لإدارة الطب الشرعي وخاصة المتعلقة بتقنيات وتحاليل البصمة الوراثية DNN واللازمة لتحديد هوية الجثث المستخرجة من المقابر الجماعية بترهونة.

من جهته عبر رئيس البعثة عن ارتياحه لحجم التعاون مع وزارة العدل ورغبته في تطويره إلى أعلى المستويات.

يأتي ذلك في حين، انتشلت اللجنة المكلفة بقرار وزير العدل رقم (411) لسنة 2020 للبحث عن المقابر الجماعية بمدينة ترهونة بإشراف مكتب النائب العام أمس الأحد، بمشروع الربط بالمدينة 12 جثة مجهولة الهوية 6 منهن معصوبة الأعين ومكتوفة الأيدي.

ونوهت وزارة العدل، بأن الاستخراج تم باستخدام المعايير المعتمدة علميا بآلية الحفر الطبقي ومسح طبقات الأرض بأبعاد متساوية وعلى أعماق متفاوتة بعد أن حُدِدّ مكان الجثث وتصويرها وتوثيقها وترقيمها وتمييزها بالعلامات والإشارات الدالة، وقياسها وتحديد اتجاهاتها المختلفة.

هذا وتُواصل اللجنة المُكلفة أعمال البحث والاستخراج إلى حين استكمال كافة الأماكن المحددة للمقابر الجماعية بالمدينة.

اللجنة المختصة بالمقابر الجماعية بترهونة تنتشل المزيد من الجثث انتشلت اللجنة المكلفة بقرار وزير العدل رقم (411) لسنة… Gepostet von ‎وزارة العدل – Ministry of Justice Libya‎ am Sonntag, 18. Oktober 2020