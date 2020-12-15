دعم أوروبي لرواد أعمال من سبها بـ40 ألف دولار لتطوير أعمالهم

تحصل 6 من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة في مدينة سبها على منح تصل قيمتها إلى 40،000 دولار أمريكي بهدف تطوير أعمالهم مقدمة من بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا.

وأفادت البعثة الأوروبية في بيان، بأن هذه الجوائز تعد جزءًا من مبادرة “ماراتون دعم الشركات” الرامية إلى إنعاش المشاريع التي تأثرت بالصراع أو العواقب الاقتصادية لوباء كوفيد-19 ودعمها.

ويتم تمويل هذه المبادرة من قِبل الاتحاد الأوروبي ويقوم بتنفيذها برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي في عدة مدن في جميع أنحاء ليبيا.

وبحسب البيان، تجدّد أمل 6 رجال أعمال من سبها لإنقاذ مشاريعهم التي تأثّرت بشدّة طوال السّنوات التي استمرّ فيها الصّراع و الأزمة الأخيرة لوباء فيروس كورونا.

ويعمل روّاد الأعمال هؤلاء على مشاريع في قطاعات الزّراعة وتصنيع الملابس وإصلاح السيّارات والأغذية والتّجميل.

وستوفّر مبادرة الاّتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي الدعم المالي، بالإضافة إلى التدريبات والتوجيهات اللازمة، ممّا سيساعدهم على إعادة إنعاش مشاريعهم وحتى على خلق ما يصل إلى 45 وظيفة جديدة في سبها.

وأفادت السيّدة عائشة رجب، إحدى المتحصّلات على منحة وصاحبة محلّ الخياطة: “ستمنحنا هذه المنح الفرصة لمواصلة العمل على مشاريعنا بعد التّأثير السّلبي لـفيروس كوفيد-19 وستسهم في تحقيق التّنمية الاقتصاديّة وتمكيننا من التغلّب على الصّعوبات التي نواجهها بسبب ضعف الموارد المالية وتأثير الوضع الأمني ​​المتدهور على أعمالنا”.

وأكّد أبو بكر جماعة عضو المجلس البلدي في سبها، حاجة المنطقة إلى مثل هذه التدخّلات الإيجابيّة التي تساهم في تحقيق التّنمية المستدامة والتّعافي من الأزمات، وفق قوله.

وأفادت ساندرا غوفين، رئيسة قسم العمليات في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا: ”يلتزم الاتّحاد الأوروبي بدعم ريادة الأعمال في ليبيا باعتبار ذلك مصدرا رئيسيّا ومستداما لخلق فرص العمل.. لقد بيّن هذا الحدث ابداع أهالي سبها ورغبتهم في المساهمة في مجتمعهم من خلال افكارهم حول مشاريع مبتكرة، وهذا يعطينا بريق أمل في مستقبل ليبيا”.

وأشارت البعثة الأوروبية إلى أن “ماراتون دعم الانتعاشة” يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني، وبلديات صبراته وسبها والمرزق، بنغازي، إجدابيا والكفرة.

وتعد هذه المبادرة جزءا من مشروع “تعزيز القدرات المحلية على الصمود و التعافي” المموّل من طرف الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى دعم السلطات المحلية على استعادة تقديم الخدمات الأساسية، واسترجاع أمن المجتمع وسبل العيش، وفقاً لبيان البعثة الأوروبية.